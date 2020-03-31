Güneyde vaka sayısı 162 ölü sayısı 8’e yükseldi

Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre 32 yeni pozitif vaka tespit edildi.Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tespit edilen kişiler şu şekilde:

Kıbrıs’ın güneyindeki 31 Mart 2020 tarihli Covid-19 pozitif vaka raporu:

Daha önce pozitif vaka olarak tespit edilen kişiler bulaşan 13 kişi

Halen daha nasıl bulaştıkları araştırılmakta olan 15 kişi

Üstler bölgesinden 4 kişi

Yapılan açıklamada bugün alınan raporlar doğrultusunda 83 yaşındaki bir adamın Covid-19 salgınından hayatını kaybettiği ifade edildi. Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e ulaştı.

Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 262’ye yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı yapılan açıklamalara göre 70’e yükseldiği kaydedildi.

Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 332’ye ulaşιrken, Covid -19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.