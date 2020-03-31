Çeler: Casinolar devleti tehdit etmek yerine, daha yapıcı olabilirlerdi

BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Çeler, “gelinen süreçte Sayın Sucuoğlu’na bir mesajla uygun görürseniz fikirlerimi paylaşmak isterim hem birlik beraberlik mesajı da vermiş oluruz dedim. O da gayet uygun buldu ve bir toplantı yaptık” dedi.

Bazı çalışmaları listelediklerini belirten Çeler, “Farklı düşünsek de hepimizin birbirimize anlatmaya çalıştığı şeylerle yüzyüze gelmek zamanıdır” diye konuştu.

Herkesin, bu ülkenin gelir kaynaklarıyla ve bütçesiyle de yüzleşme zorunda olduğunu belirten Çeler, “ Özelde çalışanlara 1500 tl yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil ama devletin daha fazlsını verecek bir bütçesi var mı?. Belli miktarda her kesime vermek zorundasınız… aç kalamaz kimse… Bunu bir tek devlet mi yapacak?” diye sordu

Ekonomik Örgütler Platformu’nun ısrarla bazı öneriler ve zorla birşeyler istediğini kaydeden Çeler, “Peki kendileri ortaya ne koyuyor? Ellerini ceplerine atıp, bizler de bu kadar katkı veriyoruz diyorlar mı?… Onlar da çalışanlarına sahip çıkmalı, ellerini taşın altına koymalı” dedi.

Bankaların nihayet beklenen açıklamayı yaptığını ifade eden Çeler, “Bir muhalefet milletvekili olarak söylüyorum. Casinolar ve bazı oteller, devleti tehdit etmek yerine, daha yapıcı olabilirlerdi…” şeklinde konuştu.

Gıda yardımının, sosyal hizmetlerin kontrolünde, tek merkezde toplanmasını önerdiğini ve yardıma muhtaç ailelere, öğrencilere bir ulaşım şeması hazırladıklarını belirten Çeler, konuyla ilgili belediyelere de önemli görev düştüğünü ifade etti…

Çeler, bu nedenle belediyelere yönelik katkının kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Günler geçtikçe, evlerde psikolojik sorunlar ortaya çıkabileceği uyarısı yapan Çeler, konuyla ilgili de Sosyal Hizmetlere görev düştüğünü kaydetti.

3. dünya ülkesi çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışanlar için rakam çalışması gerektiğini belirten Çeler, işten durdurma, ödeneksiz izin konusunda müsterih olunmasını, çalışma izni dolsa da izinlerin yenileceğini ifade etti.

Bazı büyük otellerden işten durdurma haberleri geldiğine işaret eden Çeler, “ İşten durdurma olacaksa ihbar tazminatı hesaplanması lazım. Bunu da yapacak olanlar Çalışma Müfettişleridir. Ancak şartlar gereği çalışmıyorlar. Bu müfettişleri bir organizasyon şemasıyla, evden online hizmet vermelerinin önünü açmak lazım. Bunu önerdim. Çünkü bu konuda kaos olabilir ” dedi.

Sözkonusu çalışanlara, müfettişlerden gerekli bilgileri almadan, tazminat hesaplanmadan hiçbirşey imzalamamaları çağrısı yapan Çeler, aksi halde geri dönüşü olmayacağını söyledi.

Yerel işgücü fonunun herkese yetmesinin mümkün olmadığını belirten Zeki Çeler, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Herkesin birşeyi isterken, masraflarına da dikkat etmesi gerekeceğinin altını çizen Çeler, 3. dünya ülkesi çalışanlara da en azından harçlık ve gıda yardımı gerektiğini, hatta kendi nam ve hesabına çalışan kesimlerin dahi düşünmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Özel sektörle ilgili gelinen noktada yıllarca savundukları “özelde sendikalaşma” talebinin ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığı görüşünü paylaşan Çeler, “ Özelde sendikalaşma olsaydı, en azından toplanan aidatların bir miktarı bu çalılşanlara gidecekti. Hiç bunları düşünmedik. Pozitif yanını hiç düşünmedik.” dedi.

Kamu sendikalarının da devlete destek olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Çeler, “ Hepimiz anlamalayız ki, sistemimize bir format atılıyor. Hep birlikte, bugünü kurtamaya çalışacağız ama düze çıktıktan sonra bir daha benzerini yaşarsak ne yapacağımıza hazırlıklı olmamız gerekecek” diye ekledi.

Kaynak: BRT