Avrupa’da karantinayı reddeden tek ülke

Corona virüsle mücadelede Avrupa’da birçok ülke sıkı önlemler aldı. Bazı ülkeler ulusal boyutta karantina uygularken, 4 binden fazla vaka ve 166 ölüme rağmen İsveç’te günlük yaşama kısıtlama getirilmedi. İnsanlar sokaklarda dolaşıyor, restoran ve kafeler açık. Bilim insanları hükümete ağır eleştiriler yapıyor. Hükümet ise, herkesin kendi önlemini alması telkininde bulunuyor. Başbakan Lofven, “Hepimiz, bireyler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Her şeyi yasaklamanın anlamı yok” sözleriyle kendini savunuyor.

Çin’in Wuhan kentinde ilk kez görülen corona virüs (Covid-19) şu ana kadar en fazla Avrupa’da can aldı. Sadece İtalya, İspanya ve Fransa’da Covid-19’dan dolayı 20 bin insan yaşamını yitirdi. Böyle bir sonla karşılaşmak istemeyen diğer Avrupa ülkeleri sıkı önlemler aldı.

ntv.com.tr’den MUSTAFA KARAKUŞ’un haberine göre Avrupa’da hemen hemen her ülke karantina ya da kısmi karantina gibi önlemler alarak corona virüsle savaşırken, İsveç farklı bir strateji uyguluyor.

Bugünlerde Paris, Berlin, Roma, Barcelona ya da Madrid’den farklı olarak İsveç’in başkenti Stockholm ve diğer büyük kentlerinde hayat normal seyrinde devam ediyor.

Ülke genelinde okullar, restoranlar ve dükkanlar açık. İnsanlar işlerine gitmek için otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçları kullanıyor. Evden sıkılanlar arkadaşlarıyla kafelerde ya da parklarda buluşarak vakit geçiriyor. Hatta 500 kişiye kadar olan toplantılara bile izin veriliyor.

“HERKES DEĞİL HASTALAR EVDE KALMALI”

İsveç’de Başbakan Stefan Lofven’in corona virüsle mücadelede uyguladığı bu stratejinin mimarı ise, İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell. “Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de corona virüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak” diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okula gönderilmemesini gereksiz önlemler arasında görüyor.

Corona virüsün her şartta insanlara bulaşma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tegnell, “Hastalık her tarafı yayıldıktan sonra ha içeride kalmışsın ha dışarıda, bunun önemi yok. Sınırları kapatmanın virüsle savaşta bir değişiklik yapacağını sanmıyorum” dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell iddialarını şu cümlelerle destekliyor: “Eğer okulları kapatırsanız, bu corona virüsle mücadelede fayda sağlamak yerine birçok problemi beraberinde getirir. İsveç sağlık sisteminde çalışan birçok doktor ve hemşire görevlerini yapmak yerine, evde çocuklarını beslemekle zaman geçirirler.”

İSVEÇ HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI

Peki şimdiye kadar 166 ölü ve 4 binden fazla corona virüsü vakasının görüldüğü İsveç hangi önlemleri aldı:

Hasta ya da corona virüs semptomları görülen kişiler evlerinde kalmak zorunda.

Risk grubunda bulunan herkes kendini izole edecek.

500’den fazla katılımın olduğu etkinliklere yasak getirildi.

Daha küçük etkinlikler için ise riski azaltmak için izin alınmalı.

Restoranlar insanların aralıklı oturmasını sağlamalı. Restoranlarda self servis yasak. Yemek garson tarafından servis edilmeli.

Huzur evlerine ziyaret yasağı.

Corona virüs semptomu olan her sağlık çalışanı test yaptırmak zorunda.

Aile büyükleri ziyaret etmekten kaçınılmalı.

Söz konusu kuralları yerine getiren herkes günlük hayatta istediği gibi davranabilir. İsveç’de bir sosyal mesafe kuralı bulunmuyor.

BAŞBAKAN: HER ŞEYİ YASAKLAMANIN ANLAMI YOK

Alınan önlemlerin yeterli olduğunu savununa İsveç Başbakanı Stefan Lovfen, “Hepimiz, kendi sorumluluğumuzu taşıyabilecek bireyleriz. Yasalar çıkarıp, her şeyi yasaklamanın anlamı yok” dedi. Başbakan Lovfen tüm dünyada olduğu gibi ülkesinin de zor dönemden geçtiğini ise kabul ediyor.

İKİ BİN BİLİM İNSANINDAN HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP

İsveç’teki bilim insanlarının büyük bir bölümü, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu ve bu stratejinin ülkeyi felakete sürükleyebileceğini belirtiyor.

İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirdi. Hükümete biran önce müdahalede bulunun çağrısı yapan bilim insanları, “Sürü bağışıklığı stratejisi büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Bu anlamsız tutum, binlerce insanın yaşamına mal olabilir” vurgusu yaptı.

İngiltere’de hafta sonu yayımlanan The Observer gazetesine konuşan İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell ise mevcut stratejisinin arkasında kalmaya devam ediyor. Tegnell, “İsveç’teki bulaşma oranı bu seviyede kaldığı sürece yeni önlemler almanın, günlük hayatı kısıtlamanın gereği yok” dedi.

HALK SESSİZ KALMAYI TERCHİ EDİYOR

Corona virüs (Covid-19) ile mücadelede İsveç stratejisinin başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Vaka ve ölüm sayısı stabil seyrettiği için halk bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor.

Hatta özgürlükleri kısıtlanmadığı için bu konuda hükümeti destekleyenlerin oranı da hayli yüksek. Hükümet ise, yasaklara gerek olmadan alınan önlemlere uyulması çağrılarını yapmaya devam ediyor.

Çin’in Wuhan kentinde ilk kez görüldükten sonra dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) şimdiye kadar 38 bin 500 kişinin ölümüne neden oldu. Üstelik bu ölümler her geçen dakika artıyor. Corona virüs vaka sayısı da hızla 1 milyona doğru gidiyor. Türkiye’de de corona virüs vaka sayısında hızla bir yükseliş söz konusu.