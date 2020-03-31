Dünya

Putin ile görüşen başhekimin corona virüs testi pozitif çıktı

31 Mart 2020

Rusya’da corona virüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka’nın Başhekimi Denis Protsenko’nun corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rusya’da corona virüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka’nın Başhekimi Denis Protsenko’nun corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko’nun corona virüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

Kommunarka Hastanesi’ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.



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