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Evde spora devam

31 Mart 2020

31‘Kovid-19’ salgını nedeniyle tüm spor faaliyetlerinin durduğu ülkemizde, evlerinde çalışan sporcularımız bugün yine Havadis’te…

Tonguç KOTAK

 

Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular  evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak yaklaşık 10 gündür tam sayfa yer verdiğimiz, evlerinde bireysel çalışan sporcularımızdan bazıları bugün yine sizlerle.

Suzan Pekan
Sima Kanatlı
Boran Yıkıcı
Özlem Tombalak
Beren Çakır
Kayla Tombul

Azra Yalkıç1

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Gazetemizin bugünkü sayfasında evinin salonunda, odasında, balkonda-bahçede hatta damda çalışma yapan sporcularımız var. Bugün sayfamızda Suzan Pakan (Tenis), Sima Kanatlı (Voleybol – DAÜ), Boran Yıkıcı (Voleybol – Vakıflar), Özlem Tombak (Taekwondo), Beren Çakır (Yüzme – YDÜ),  Kayla Tombul (Yüzme – YDÜ), Andri (Voleybol – GMBÇS) ve Azara Yalkıç (Tenis – GAÜ) yer alıyor.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 



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