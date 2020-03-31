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Türkiye’de vaka sayısı da 13 bin 531’e yükseldi

31 Mart 2020

Türkiye’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artarak 214’e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 13 bin 531’e çıktı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de corona virüste yaşanan son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca’nın Twiter’dan da paylaştığı bilgilere göre bugün Türkiye’de can kaybı 46 artarak 214’e yükseldi. Ayrıca 15 bin 422 kişiye corona testi yapılırken 2 bin 704 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Türkiye genelinde tespit edilen vaka sayısı 13 bin 531’e yükseldi. Yoğun bakıma alınan hasta sayısı toplamda 847 olurken, 622 kişi de entübe edildi.

Salgına yakalanan 243 kişinin ise iyileştiği bildirildi.



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