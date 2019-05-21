Güney’de turizm sorunlarına bir yenisi daha eklendi

Güney Kıbrıs’taki turizm sektöründe bu yıl birçok sıkıntı öngörüldüğü ve komşu ülkelerle olan rekabetin yanı sıra yabancı şirketlerin yaşadığı mali sıkıntıların da eklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, İngiltere’nin köklü seyahat ve turizm şirketi “Thomas Cook” 1,7 milyar Euro zarar ettiğini ve yüzde 40’lık hisse kaybına uğradığını açıkladı. Bu durumun Güney Kıbrıs turizmine darbe vuracağı belirtildi.

Gazete, şirketin Güney Kıbrıs turizm piyasasında yüzde 7’lik bir paya sahip olduğunu kaydetti.