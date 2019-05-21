YDÜ final için kazandı

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Ligi’nde finalde UKÜ’nün rakibinin belli olacağı ön eleme maçında YDÜ, DAÜ karşısında farklı galip geldi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen büyükler liglerine önceki akşam oynanan maçlarla devam edildi.

Yaşama Sporla Bağlan Büyük Erkekler Ligi’nde 10’uncu haftanın açılış maçında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya geldi. Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçı 41-37’lik skorla kazanan DAÜ ligi 4’üncü sırada bitirmeyi garantiledi. İlk devresi 19-17 DAÜ üstünlüğünde biten maçta en skorer oyuncu 14 sayı atan DAÜ oyuncusu Samet oldu.

DAÜ bu galibiyet ile ligi 4’üncü sırada bitirdi ve 24 Mayıs’ta Mağusa’da oynanacak play-off ilk maçında GG ile karşı karşıya gelecek.

YDÜ KIZLARI İLK KEZ KAZANDI

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Ligi’nde YDÜ ile DAÜ final ön eleme ilk maçında karşı karşıya geldi. RA 25 Spor Salonu’ndaki mücadeleye DAÜ kızları 1-0 önde başladı. Ligde hiç galip gelemeyen YDÜ kızları güçlü rakibi karşısında ilk devreyi 16-13 önde kapattı. Mücadeleyi 35-25 galip tamamlayan YDÜ kızları ilk kez galip gelmeyi başardı ve bu galibiyetle finale çıkma şansını rakibi ile eşitledi.

24 Mayıs’ta Mağusa’da tekrar karşı karşıya gelecek olan DAÜ-YDÜ kadınlarının mücadelesinde kazanan finalde UKÜ’nün rakibi olacak.