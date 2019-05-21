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İngiltere caddelerinde İslam karşıtı afişler asıldı

21 Mayıs 2019
İngiltere

İngiltere’nin Essex bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce direk ve duvarlara İslam karşıtı ırkçı afişler yapıştırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz medyası, kimliği belirsiz kişilerin Essex bölgesinde yer alan Rayleigh semtinde bir çok caddede duvar ve bazı direklere, üstünde at üzerinde bir haçlının, ellerinde silahlar bulunan biri kadın iki kişiyi kovaladığı görselle, ‘İslamcılar istenmiyor, Ya geride durun ya da biz sizi geri yollarız’ yazısının bulunduğu afişler yapıştırıldığını duyurdu.

Haberde, afişin üzerindeki sembolün ırkçı bir grup olan ‘Generation Identity’ tarafından kullanıldığına değinildi.

İngiliz basını, polis yetkilisinin “Bu afişlerin asılmasından sorumlu kişilerin amacını anlamak için, onlarla görüşmek istiyoruz. Bu olayı bir ‘nefret suçu’ olarak ele alıyoruz” dediğini duyurdu.

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