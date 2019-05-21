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Fransız gazetecilerden Macron’a rest

21 Mayıs 2019

Fransa’da iki bölgesel gazete Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları özel röportajı, Elysee Sarayı’ndan müdahale olduğu gerekçesiyle yayınlamama kararı aldı.

Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir haftadan kısa bir süre kalan Fransa’daki bölgesel gazeteleri Elysee Sarayı’nda ağırlayarak özel bir röportaj verdi. Ancak gazetelerin hazırladıkları metinleri yayından önce onay için cumhurbaşkanlığına sunmaları istendi.

Elysée’nin talebini kabul etmeyen “La Voix du Nord” ve “Le Telegramme” adlı gazeteler röportajı yayınlamama kararı aldı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan, ülkenin önde gelen bölgesel gazetelerinden “La Voix du Nord”un genel yayın yönetmeni Patrick Jankielewicz, hazırladıkları haberin yayından önce cumhurbaşkanlığı çalışanları tarafından kontrol amaçlı okunmasını kabul edemeyeceklerini belirtti.

Jankielewicz ayrıca, seçimlere 5 gün kala yayınlanacak röportajın kampanyada dengeleri değiştireceğini ve diğer siyasi taraflara söz hakkı vermeleri gerekeceğini de vurguladı.

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