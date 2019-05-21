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Oxford ilk defa düşük notlu öğrenci alacak

21 Mayıs 2019

Oxford Üniversitesi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar için açtığı iki programına 900 yıllık tarihinde ilk kez düşük mezuniyet puanlı öğrencileri de kabul edecek.

The Telegraph’ta yer alan habere göre üniversiteden bugün yapılan açıklamayla tanıtılan ‘Opportunity Oxford’ (Fırsat Oxford) ve ‘Foundation Oxford’ (Temel Oxford) programlarına sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara fırsat sunmak ve öğrenci profilindeki çeşitliliği artırmak amacıyla ortalamanın altında (ABB) notlu öğrencilerin de kabul edileceği duyuruldu.

Foundation Oxford, ‘yüksek akademik potansiyelli’ fakat mültecilik veya birine bakma yükümlülüğü gibi dezavantajlar sebebiyle eğitimleri sekteye uğramış kişilerin katılacağı bir program. 50 kişi kabul edilecek programın süresi ise bir yıl.

Opportunity Oxford ise iki hafta sürecek ve dezavantajlı sosyal çevrelerden gelmiş, dersleri hayli iyi fakat Oxford’da okumak için gerekli notlar için ek desteğe ihtiyacı buyunna öğrencilere yönelik.

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