Güneyde karantina koşulları

Kıbrıs’ın güneyine yurt dışından gelen kişilerin Trodos’ta bulunan iki otelde karantina altında tutuldukları belirtilirken, Kıbrıs’ın güneyindeki yabancı uyrukluları almak için boş olarak gelen uçakların, Kıbrıs’ın güneyine dönmek isteyen ancak bunu henüz yapamamış olanları getirmeleri için de çalışma başlatıldı.

Politis gazetesi, Pazartesi günü saat 18:00’den sonra Kıbrıs’ın güneyine giriş yapan kişilerin Tordos’taki iki otelde tam karantina altında olduklarını yazdı.

Gazete, bu kişilerin odalarında kilitli tutulduklarını, yemeklerinin ve ihtiyaçlarının otel personeli tarafından odaların kapılarına bırakılarak karşılandığını ve otelin güvenlik görevlileri tarafından korunduğunu yazdı.

Otelde kalan ve çoğunluğu İngiltere’den gelen kişilerin karantinaya ilişkin görüşlerine de yer veren gazete, yurt dışındaki Kıbrıslıların dönüşü konusunda çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

Gazete, yurt dışından ve özellikle İngiltere’den sağlık raporu almış 600’e yakın kişinin, gelişlerin sonra ereceği 21 Mart Cumartesi gününe kadar dönüş yapmasının beklendiğini belirtirken, dün gelenlerin sayısının sadece 30 olduğuna vurgu yaptı.

Habere göre söz konusu kişiler gelişlerinde 14 günlük karantinaya tabi tutulacaklar.

Öte yandan Kıbrıs Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, yaklaşık 300 kişinin İngiltere ve yüz kişinin ise Yunanistan’daki Rum Dışişleri Bakanlığı kriz merkezine başvurarak Kıbrıs’ın güneyine dönme talebinde bulunduklarını açıkladı.

Karusos, bu kişilerin geri dönüşlerinin sağlanması için sefer düzenlenmesi konusunda havayolu şirketleriyle temaslarının bulunduğunu belirtirken, bu kişilerin sağlık sorunları, iş seyahati veya gezi amaçlı yurt dışına giderek mahsur kalan kişiler olduklarını ifade etti.

Karusos, bu kişiler için özel uçak seferlerinin Cumartesi gününden sonra gerçekleştirilebileceği sinyalini de verdi.

ANAYASAYA AYKIRILIK TARTIŞMASI

Gazete bir diğer haberinde ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarından geri dönüşlerinde sağlık raporu şartı koşulmasının anayasaya aykırılığı tartışması başladığını yazdı.

Habere göre Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, “Anayasanın 14’ünci maddesi uyarınca hiçbir Kıbrıs vatandaşının ülkeye girişinin yasaklanamayacağı, bunun geri alınamaz bir insan hakkı olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Diğer bazı hukukçuların da bu yöndeki görüşlerine yer veren gazete, Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in ise, “bazı hukukçuların eksik hukuk bilgilerle çözüm üretemeye çalıştıkları” yorumunda bulunduğunu aktardı.

Gazete, güney, yurt dışındaki kişilerin sağlık raporu temin etmelerinin çok zor olduğunu bildiği ve sesiz kalmayı tercih ettiği yorumunda da bulundu.