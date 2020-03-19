Güneyde elektrik fiyatlarında %10 indirim

Güneydeki Elektrik Kurumu, hükümetin sunduğu öneriyi Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu’nda değerlendirerek elektrik fiyatlarında% 10’luk bir indirime gidildiğini açıkladı.

İki ay boyunca geçerli olacak indirim, KDV ve yenilenebilir enerji için özel vergileri kapsamayacak ve gelişmelere bağlı olarak iki ay sona ermeden yeniden değerlendirilecek.

Aylık bazda ödeme yapanlar için, mart sonundaki sayaç ölçümleriyle belirlenecek ücretlere indirim uygulanacağı açıklanırken iki ayda bir ödeme yapanların nisan sonu faturalarına indirim uygulanacak.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: in-cyprus.com