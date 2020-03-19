Saner: Seçim değil, sağlık önemli

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, halk sağlığının her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak, “UBP olarak seçim konuşmamız, seçim üzerinden mesaj vermemizi kimse beklemesin” dedi.

Bir programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve korona virüs ile ilgili hükümetin ve halkın verdiği mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“BİRİNCİ DERECE DERDİMİZ HALK SAĞLIĞI”

Ulusal Birlik Partisinin halk sağlığına büyük değer verdiğini ve gereken kararları almakta hiç çekinmediğini ifade eden Saner, tüm dünyanın bu virüsten etkilendiğinin altını çizerek, KKTC hükümetinin bu süreci iyi yönettiğini söyledi.

“Dünya hazırlıksız yakalandı. Tüm dünya yeterli bilgiye sahip olmadığından önemsemedi ama olayların çıkmasıyla ciddi tedbirler alındı. Riskin ne kadar ciddi olduğu ortada. Dünyada savaşlar salgınlarla devam ediyor. Dünyada farklı gelişmelerin olacağının sinyalleri geliyor” diyen Saner, “Tüm bunlar ortadayken, KKTC hükümeti iyi yönettiğini düşünüyorum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HÜKÜMET İYİ YÖNETTİ”

Ersan Saner şöyle konuştu:

“İlk vaka 10 Martta görüldükten sonra Salamis Oteli karantinaya aldık. Hiçbir can kaybı yok. Toplumda şu anda duyarlılık olduğunu görüyorum. Hatta 6’dan sonra artık şehirler hayalet şehir oluyor. Burada Bakanlar Kurulu güzel kararlar üretti. Ne olayı çok gerdi, ne de gevşek bıraktı. İkisinin ortasında vatandaşların sorumluluğuna inanarak, sorumluluklarını yerine getireceğine güvenerek, tedbirleri bunlara ek Bakanlar Kurulu kararıyla törpüleyerek çok iyi gittiğine inanıyorum. Bu çerçevede 10 Marttan bu zamana 6 ayrı Bakanlar Kuruluyla ekonomi, sağlık, günlük ihtiyaçlar adına alınacak tedbirler açısından da baktığınızda gayet iyi gidildiğini görüyorum”

“BU KADAR ELEŞTİRİYİ HÜKÜMET HAK ETMEDİ”

Eleştirilerle ilgili de değerlendirmede bulunan Saner şu ifadeleri kullandı: “Tabi bir takım kesimler hükümeti eleştirecek. Buradaki eleştiri de, korona virüs olduğu tahmin edilen KKTC vatandaşlarının, karantinaya alınma sürelerinde Bakanlar kurulunun aldığı kararlar ve bunlara uyulup uyulmaması konusunda eleştiriler yönünde. Bu eleştiriler dışında eleştiri görmüyorum. Diğer eleştirilere bakıldığında her şeyi eleştiriyoruz, bu eleştirileri bu hükümet hak etmedi.”

YURT DIŞINDAN GELENLER

Yurt dışından gelmiş olanlarla ilgili de konuşan Saner “Evlerinde karantina altında olmak zorunda olan insanlarımızın sorumluluklarını yerine getirmelerini diliyorum. Aksi takdirde sorumsuz yaklaşım sergilenmesi halinde toplumdaki bu paniğin artacağı, virüsün yayılacağını bilim adamları bir şekilde ortaya koydu. Bilim adamları bunu Başbakanımızın geliştirdiği Başbakanlık bilim kurumunda net bir şekilde ifade edildi. Başka birine geçmemesi için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Bu arkadaşlarımızın böyle yapacağını söylemiyorum ama yaparlarsa tanıyanlar da ihbar etmeli ve gerekli cezaların verilmesi lazım” dedi.