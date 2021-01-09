Güney’de iki Rus milyarder kardeşin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi

Alithia gazetesinde bugün yer alan bir haberde, aralarında “Financial Times’ın” da bulunduğu uluslararası basında yer alan haberlere göre, Limasol Kaza Mahkemesinin kısa süre önce Alexei ve Dmitry Ananyev isimli Rus milyarder kardeş ve eşlerinin mal varlıklarının uluslararası düzeyde dondurulmasına karar verdiği ifade edildi.

İki Rus kardeşten birinin “Kıbrıs” pasaportu sahibi olduğunu yazan gazete, iki kardeşin 267 milyon Euro’luk mal varlıklarının dondurulduğunu, çünkü kardeşlerin zimmete para geçirme aynı zamanda Rus ve Avrupalı yatırımcıları dolandırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Rus kardeşlerin Rusya’daki Promsvyazbank’ın (PSB) eski sahipleri olduğunu ve bankanın 2017 yılının sonunda zarar ederek kamulaştırıldığını yazan gazete, bankayla ilgili Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bazı şirketler bulunduğunu belirtti.

“Kıbrıs” pasaportuna sahip olan kişinin Dmitry Ananyev olduğunu da kaydeden gazete, Dmitry Ananyev’in Rusya’dan ayrılmasının ardından Güney Kıbrıs’a kaçtığını ekledi.