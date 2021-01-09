Açık unutulan gaz ocağı, yangına neden oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Vadili’de dün bir ev içerisinde çıkan yangında gaz ocağının açık unutulması sonucu ocak üstünde bulunan tencere içerisindeki yağın alevlenmesi sonucu olduğu belirtildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çıkan yangın sonucu, mutfak dolapları, 1 adet tost makinesi, 1 adet davlumbaz, 1 adet fırın, 1 adet ocak, 24 adet tahta, 120 metre karelik sunta, 120 metre karelik kırmızı kiremit yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgisi soruşturması devam ediyor.