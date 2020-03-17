Güney’de iki Corona hastasının durumları ağırlaştı

Cyprus Mail’in haberine göre, corona testleri pozitif çıkmış olan ve Mağusa (Rum) hastanesinde tedavi gören 47 yaşındaki hasta, durumnun ağırlaşması sonucu Limasol Hastanesi Yoğun bakım Ünitesi’ne transfer edildi.

Hastanın solunum güçlüğü çekmeye başladığı haber veriliyor. Ayrıca, Baf’ta bir doktordan bulaşan 11 hastadan biri olan 70 yaşındaki bir kişi de yine durumunun ağırlaşması üzerine Limasol hastanesine sevkediliyor.