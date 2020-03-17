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Yasağa uymayan 4 iş yerine yasal işlem

17 Mart 2020

Bakanlar Kurulunun koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında aldığı kararlara uymayarak açık olan 4 iş yeri işletmecisine yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, 13 Mart’ta alınan Bakanlar Kurulu kararına rağmen bugün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şensal Yapı Market ve Palmer Rent A Car isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edildi.

Ayrıca Gazimağusa’da yapılan denetimlerde ise Sarılar Mobilya isimli iş yeri ile Öztürk’ün Yeri isimli kahvehanenin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanede müşteri olarak bulunan dört kişinin de “pokerize” diye bilinen oyunu para karşılığı oynadıkları tespit edildi.

Söz konusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.




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