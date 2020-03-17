Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na aykırı hareketten bir kişiye yasal işlem

Yurt dışından gelen ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gerekirken yasal emirlere uymayarak Girne’de sokakta dolaştığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14 Mart’ta yurt dışından gelerek KKTC’ye giriş yapan ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken R.B.G.(E-65)’nin yasal emirlere uymayarak Girne’de sokakta dolaştığı tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.