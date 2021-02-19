Güney’de çalışanlar için karantina uygulaması kalktı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, Kıbrıs’ın güneyinde çalışanlar için karantina uygulaması kalktı.

Karar şu şekilde:

“Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Çevrim içi (Online) eğitim uygulamasının olmadığının ilgili okul tarafından belgelenmesi koşuluyla, Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta belirtilen okullarda eğitim gören öğrenciler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.”