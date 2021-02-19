Reina saldırganlarının mali izleri tespit edildi

Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, 1 Ocak 2017 gecesi Reina’da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda dahli olan teröristlerin mali izlerini tespit etmeyi başardıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme yapan Çihançin, Reina saldırısının soruşturmasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çihançin, “Belirli soruşturmalar, uluslararası terör örgütlerinin hücreleri hakkında ortak çalışma yürütüyoruz. Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık. Bizim de katılımımızla hem orada hem de burada soruşturma yürütülüyor” dedi.

1 Ocak 2017’de yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 70 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reina saldırısı

“Ebu Muhammed el Horasani” kod isimli Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, yılbaşı gecesi Zeytinburnu’ndan ticari taksiyle Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’ya gelerek, IŞİD terör örgütünün talimatı doğrultusunda kalaşnikof marka otomatik tüfekle, kapıdaki kişilere ateş açtı.

İçeriye girerek, polis memuru Burak Yıldız’ı şehit eden saldırgan, yılbaşı kutlaması yapan insanların üzerine otomatik tüfekle açtığı ateş sonucu, 10 Türk vatandaşı ile aralarında Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Hindistan, Lübnan, İsrail ve Tunus vatandaşlarının bulunduğu 28 kişiyi öldürüp, 79 kişiyi de yaraladıktan sonra çıkan kargaşadan yararlanarak taksiyle olay yerinden kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip ve 2 bin polisin MİT’le birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Sefaköy, Silivri, Pendik ve Esenyurt’ta tespit edilen IŞİD terör örgütünün “madafa” olarak tabir ettiği, örgütsel amaçlar doğrultusunda kullandığı teröristlerin barındırıldığı 152 adreste arama yapıldı.

Bu kapsamda 61 IŞİD şüphelisi başta İstanbul olmak üzere Kayseri, Konya ve Hatay’da gözaltına alınırken, 642 yabancı uyruklu kişi de kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Saldırıdan sonra kaçan Masharipov’un yakalanması için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, 16 Ocak’ta 5 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

1 Ocak 2017 itibarıyla açık kimlik ve eşkal bilgileri bilinmeyen, yurda illegal yollardan giriş yapan ve “Ebu Muhammed el Horasani” kod ismi dışında hakkında bilgi bulunmayan Masharipov, 16 Ocak’ta Esenyurt’taki bir adrese düzenlenen baskınla yakalandı.