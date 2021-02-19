NASA’nın uzay aracı Jüpiter atmosferinde şiddetli bir patlamaya tanık oldu

NASA’nın 2011’de Jüpiter’in gizemlerini aydınlatmak için fırlattığı uzay aracının robotik gözleri, gaz devinin atmosferinde şiddetli bir patlamaya tanık oldu.

2016’da yolculuğunu tamamlayarak Jüpiter’e ulaşan Juno isimli aracın geçen yıl gözlemlediği düşünülen olay, yüksek ihtimalle bir asteroidin veya kuyrukluyıldızın gezegene çarpmasıyla meydana geldi.

Forbes‘un haberine göre Juno’nun gezegendeki kuzey ışıklarını incelemek için tasarlanan morötesi enstrümanı, 10 Nisan 2020’de olağandışı bir şey fark etti. Bu yalnızca 17 milisaniye süren ve Jüpiter’in üst atmosferinde meydana gelen bir ışık parlamasıydı.

Parlamanın enerji yayma biçimini inceleyen bilim insanları, bulguların auroralarla ve atmosferde gözlenen elektriksel olaylarla uyuşmadığını tespit etti.

Bu nedenle parlamanın muhtemelen Jüpiter’in atmosferine girerek yanan göktaşının parçalanmasıyla oluşan bir ateş topu olduğunu tahmin ediyor. Nature‘ın aktardığına göre, her yıl bu büyüklükte yaklaşık 24 bin çarpışmanın meydana geldiği düşünülüyor.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nden Rohini Giles, sıcaklığı 9 bin dereceyi aşan cismin kütle aralığını, açığa çıkardığı enerji sayesinde belirleyebildiklerini ifade etti.

Bu parlamanın, Jüpiter’in atmosferine giren en az 250 kilogramlık, en fazla da 5 tonluk bir göktaşının oluşturduğu bir ateş topu olduğunu söylüyoruz.