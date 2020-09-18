Güney’de bir öğretmen pozitif

Güney Kıbrıs’ta 2 farklı okulda görev yapan bir öğretmenin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu hafta başı okulların açıldığı Güney Kıbrıs’ta 2 farklı okulda görev yapan bir öğretmenin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Öğretmenin görev yaptığı okulda bulunan diğer öğretmenler ve öğrenciler kendi kendilerini izole etti. Rum Sağlık Bakanlığı’nın da pozitif vakayı doğrulaması üzerine iki okulun dezenfekte işlemleri başlatıldı.