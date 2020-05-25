Güney polisi restoranlarda sıkı kontroller gerçekleştirecek

Güney Kıbrıs Polis Teşkilatı Basın Sözcüsü Christos Andreou, önümüzdeki günlerde, restoran ve yemek hizmetleri alanında uygulanması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını görmek amacıyla, polisin sıkı kontroller gerçekleştirileceğini açıkladı

Andreou: Cumartesi gecesi bazı restoranlar çok kalabalıktı

Çeşitli restoranlarda koruma önlemlerinin uygulanmadığını gösteren fotoğraf ve videoların basına sızması konusunu değerlendirmesi istenilen Andreou, Cumartesi gecesi bazı restoranlarda çok kalabalık görüldüğünü kaydetti.

Andreou, Polisin eline ulaşan bazı fotoğraflarda bazı kişilerin Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına uygun olacak şekilde masada oturmadığının, tam tersine masalar ve sandalyeler arasında dans ettiklerinin görüldüğünü belirterek bunun yasak olduğunu hatırlattı.

“Bakanlık, polisle işbirliği yapacak”

Polisin bazı durumlarda önlemlere uymaları konusunda işletmelere uyarıda ve ikazda bulunduğunu belirten Andreou, yeniden çalışmaya başlayan berber ve restoran gibi çeşitli iş yerlerinde önlemlerin kontrolünü Sağlık Bakanlığının yetkileri arasında olduğunu söyledi.

Bazı talimatların çiğnenmesi durumunda Polisin müdahalede bulunduğunu kaydeden Andreou, polisin önümüzdeki dönemde diğer yetkili kurum ve bakanlıklarla işbirliği yaparak, kamu sağlığını korumak amacıyla işletmelere önlemlere uymaları konusunda daha sıkı hedefli kontroller gerçekleştireceğini duyurdu.

Andreou sahil ve kiliselerde ilgili talimatların çiğnendiği konusunda bir şey görülmediğini belirtti. Polisin dikkatini restoranlara yoğunlaştırdığını kaydederek çalışma koşullarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına uymanın tamamen işletmelerin sorumluluk ve yükümlüğü olduğunu vurguladı.

Andreou, halka hizmet yöntemiyle ilgili talimatları da açıkladı: Halka hizmet Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri temelinde sadece ve sadece masalarda oturarak verilmelidir. Polis, buna göre, halkın ayakta durmasına, dans etmesine veya masa ve sandalyeler arasında toplanmasına izin vermiyor

Talimata göre, bar olan işletmeler halka hizmet vermeyecek. Barlar sadece yemek ve içecek hazırlamak amacıyla çalışanlar tarafından kullanılacak. Halka bardan doğrudan hizmet verilmesi yasak olduğu hatırlatılan talimatta, halkın barın yanında ayakta dursa bile hizmet verilmesi yasak olmaya devam ediyor.

Talimata göre, işletmelerin iç veya dış alanında ayakta durmak yasaktır.

Polis, ilgili talimatları harfi harfine uygulamaları ve bu tür ihlalleri önlemeleri konusunda işletmelere çağrıda bulunuyor.

Kıbrıs Haber Ajansı