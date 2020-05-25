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Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını duyurdu

25 Mayıs 2020
Fenerbahçe


Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar ‘hoş geldin’ diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

Alex de Souza, Twitter’dan bir paylaşım yaparak Mehmet Aurelio’ya başarılar diledi.

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