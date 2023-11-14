Güney Kıbrıs’ta sarı uyarı yayınlandı

In-Cyprus‘un haberine göre Güney Kıbrıs’ta Meteoroloji Servisi bugün için kuvvetli yağmur, gök gürültülü sağanak yağış ve dolu için öğleden sonra saat 18.00’e kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.

En yüksek sıcaklıkların iç kesimlerde 25°C, kıyı kesimlerde 25°C ila 26°C, dağlarda ise 16°C civarında olması bekleniyor. ΑΡ.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: 71 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 14/11/2023 ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 0000 T.X.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 0200 T.X. 14/11/2023 ΜΕΧΡΙ: 1800 T.X. 14/11/2023 pic.twitter.com/NcmUQvSohw — CYMET (@CyMeteorology) November 13, 2023