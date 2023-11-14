Güney Kıbrıs'ta sarı uyarı yayınlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Kasım 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney Kıbrıs’ta sarı uyarı yayınlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Rum Meteoroloji servisi bugün saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında kuvvetli yağış için sarı uyarı yayınladı.

Güney Kıbrıs’ta Meteoroloji Servisi bugün için kuvvetli yağmur, gök gürültülü sağanak yağış ve dolu için öğleden sonra saat 18.00’e kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.

In-Cyprus‘un haberine göre Güney Kıbrıs’ta Meteoroloji Servisi bugün için kuvvetli yağmur, gök gürültülü sağanak yağış ve dolu için öğleden sonra saat 18.00’e kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.


En yüksek sıcaklıkların iç kesimlerde 25°C, kıyı kesimlerde 25°C ila 26°C, dağlarda ise 16°C civarında olması bekleniyor.

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Tags:kıbrıssağanaksarı uyarıYağmur
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