DAR GELİRLİ HEP MAĞDUR

İktidarın ekonomi politikaları ne olursa olsun kaybeden hep dar ve sabit gelirli yurttaşlardır. ‘Acı faturanın kime kesileceği siyasi bir tercihtir. İktidar bunu dar gelirliye yüklememeli.

Önce düşük faiz politikası ile enflasyonu ve yabancı para fiyatlarını patlatıp insanları fakirliğe iten sistem şimdi de yüksek faiz politikasıyla yine dar gelirli vatandaşı daha da fakirliğe itiyor. Kullandığımız paranın alım gücü kaybı nedeniyle geçinemez hale gelen insanlar şimdi de hayatını idame ettirebilmek için kullandığı ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarında tırmanan faizlerle mücadele etmek zorunda. Bu gün itibariyle borç batağında olan dar gelirlinin kullandığı ihtiyaç kredisi borç faizleri %50-55 bandı arasında değişirken kredi kartları faizleri ise aylık %2,80 bandında. Bu faizlerle baş etmek mümkün olmamaktadır.

Siyasi tercihler faturayı halka ödettiriyor ve bu en az 4-5 yıl sürecek. Hepimiz kötü ekonomi yönetiminin bedelini ödüyoruz. Ülkemizde doğru hesaplanmayan enflasyon ve/veya doğru açıklanmayan enflasyon büyük bir sorun olmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Kaldı ki hastalığın şiddetine oranla bırakın ilaç dozunu doğru vermeye, ilaç bile verilmiyor.

Yüksek enflasyonun etkilerini hafifletecek çözümler üretmemiz gerekiyor maliyeti düşük gelirliler üzerine enflasyon sarmalını yüklemememiz gerekir. Bunu siyasi otoritenin yapması gerekir. Şayet bu maliyet dar gelirlinin sırtında kalırsa sosyal doku daha da yıpranacak.

Hane halkını çok zor günler bekliyor. Enflasyondaki artışı en çok hissedenler gelirini enflasyon kadar artıramayan dar gelirlilerdir. Şimdi artan faizlerinde en çok hissedileni yine onlar olacak. Dar gelirli için rahatlama enflasyon %13-15’e inmeden mümkün değil. Bu da en az 4-5 yıl alır dar gelirli adına kayıp devam edecek.

Bozulan makro ve mikro ekonomik dengeler halkın aleyhine seçkin bir grubun ise lehine kullanılıyor. Olumsuzluklar bir avuç insan için fırsat yaratıyor ve daha da uzun bir süre bu böyle olacak. Ekonomimiz cılız ve bu cılız ekonominin büyümesi ile halkın refahının artması uzun bir süre daha hayaldir.