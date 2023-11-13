Cumhuriyet Yol Koşusu gerçekleştirildi

KKTC Atletizm Federasyonu, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde organize ettiği Cumhuriyet Yol Koşusu’nu gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörlüğü işbirliğinde organize edilen yarışta sabah 08.00’de ilk olarak büyükler kategorisinde, 8 kilometre yarışı yapıldı.

Hamitköy Çevre Yolu’nda başlayan yarış Atatürk Stadı’nda sona erdi. Bu yarışın ardından okulların yarışları küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye girenlere madalya ve kupaları yetkililer tarafından takdim edildi.

Ferdi ve takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

FERDİ SIRALAMA

Küçük Kızlar

Azra Avcı (Necat Brıtısh College Lefkoşa) 2:57 Melisa Sadıkoğlu (Levent Prımary School) 3:07 Dafne Önkal (Levent Prımary School) 3:08

Küçük Erkekler

Eymen Tak (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) 3:24 İrfan Cincioğlu (Eşref Bitlis İlkokulu) 3:35 Emir Tak (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) 3:37

Yıldız Kızlar

Acibesu İflazoğlu (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji) 5:16 Derin Baran (Lapta Yavuzlar Lisesi) 5:24 Damla Dönmez (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 5:33

Yıldız Erkekler

Yusuf Yılmaz (Atleks Sanverler Ortaokulu) 7:09 Ali Kuşcu (Şht. Turgut Ortaokulu) 7:14 Kaya Erden (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji) 7:24

Genç Kızlar

Ayşe Akmandor (Kurtuluş Lisesi) 8:20 Ada Kafa (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji) 8:20 Simay Kuşçu (Kurtuluş Lisesi) 8:46

Genç Erkekler

Ahmet Esef Aksoy (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 10:22 Erdem Yıldırım (Anafartalar Lisesi) 10:28 Cuma İlkbahar (Lefkoşa Türk Lisesi) 10:39

Büyük Kadınlar

Esra Kaya 0:36.50 Gönül Özkan 0:37.27 Emel Yağan 0:39.01

Büyük Erkekler

Hakan Tazegül 0:27.01 Eser Kurt 0:27.05 Veli Atikoğlu 0:27.20

TAKIM SIRALAMALARI

Küçük Kızlar

Levent Prımary School Gönyeli İlkokulu Yakın Doğu İlkokulu

Küçük Erkekler

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Gönyeli İlkokulu Eşref Bitlis İlkokulu

Yıldız Kızlar

Hala Sultan İlahiyat Koleji İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Yakın Doğu Koleji

Yıldız Erkekler

Şht. Turgut Ortaokulu Atleks Sanverler Ortaokulu Lapta Yavuzlar Lisesi

Genç Kızlar

Kurtuluş Lisesi Yakın Doğu Koleji Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

Lapta Yavuzlar Lisesi Anafartalar Lisesi Lefkoşa Türk Lisesi