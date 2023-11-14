KKTC Döviz Kurları: Sterlin 35,27 TL seviyesinde

KKTC’de serbest piyasada bu sabah ABD Doları 28.75, Euro 30.75, İngiliz Sterlini ise 35.27 TL’den satılıyor.
KKTC’de serbest piyasada saat 08.14 itibarıyla 28.55 TL’den alınan dolar, 28.75’den satışa sunuluyor. Euronun alış fiyatı 30.53 TL, satış fiyatı 30.75 TL.
İngiliz Sterlini ise 35.00 TL’den alınıp, 35.27 TL’den satılıyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.5500
|28.7500
|EUR
|30.5300
|30.7500
|GBP
|35.0000
|35.2700
|AUD
|16.3000
|18.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|14-11-2023 08:14:00
14-11-2023 09:16:41
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia