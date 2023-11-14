KKTC Döviz Kurları: Sterlin 35,27 TL seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Kasım 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 35,27 TL seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada bu sabah ABD Doları 28.75, Euro 30.75, İngiliz Sterlini ise 35.27 TL’den satılıyor.

KKTC’de serbest piyasada saat 08.14 itibarıyla 28.55 TL’den alınan dolar, 28.75’den satışa sunuluyor. Euronun alış fiyatı 30.53 TL, satış fiyatı 30.75 TL.


İngiliz Sterlini ise 35.00 TL’den alınıp, 35.27 TL’den satılıyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 28.5500 28.7500
 EUR 30.5300 30.7500
 GBP 35.0000 35.2700
 AUD 16.3000 18.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 14-11-2023 08:14:00
14-11-2023 09:16:41
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Tags:DövizKKTCsterlin
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