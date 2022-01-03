Güney Kıbrıs’ta rekor vaka sayısı: 5 bin 24 Covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini 2 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 641’e yükselirken toplam vaka sayısı da 117 bin 721’e ulaştı.

Güney’de 201 hastanın tedavilerine hastanede devam edilirken durumu ağır olan 75 hastanın 32’si entübe durumda.

Hastanelerde durum şöyle: