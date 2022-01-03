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Güney Kıbrıs’ta rekor vaka sayısı: 5 bin 24 Covid-19 pozitif vaka

3 Ocak 2022
Güney Kıbrıs'ta covid-19






Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini 2 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 641’e yükselirken toplam vaka sayısı da 117 bin 721’e ulaştı.




Güney’de 201 hastanın tedavilerine hastanede devam edilirken durumu ağır olan 75 hastanın 32’si entübe durumda.



Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(42 hasta)

COVID odası34
Yoğun bakım ünitesi8
Lefkoşa

(17 hasta)

COVID odası10
Yoğun bakım ünitesi7
Limasol

(44 hasta)

COVID odası27
Yoğun bakım ünitesi17
Baf

(22 hasta)

COVID odası18
Yoğun bakım ünitesi4
Larnaka

(21 hasta)

Yoğun bakım ünitesi18
COVID odası3
Mübarek

(19 hasta)

COVID odası19
Yoğun Bakım Üniteleri

(36 hasta)

entübe32
Solunum cihazı hariç4

 



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3 Ocak 2022


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