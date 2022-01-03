Kıbrıs
PGM: Lefkoşa’da iki bölgede trafik ışıkları devre dışı
Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa’da iki bölgede trafik ışıklarının devre dışı kaldığını duyurdu.
Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa’da iki bölgede trafik ışıklarının çalışmadığını duyurarak sürücülerin dikkatli olması çağrısında bulundu.
Açıklama şöyle:
Sürücülerin Dikkatine !
Lefkoşa Bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı olarak Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kalmıştır.
Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş – geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatılmıştır. Bu güzergahlardaki trafik ışıklarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.