PGM: Lefkoşa’da iki bölgede trafik ışıkları devre dışı

Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa’da iki bölgede trafik ışıklarının çalışmadığını duyurarak sürücülerin dikkatli olması çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

Sürücülerin Dikkatine !

Lefkoşa Bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı olarak Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kalmıştır.

Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş – geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatılmıştır. Bu güzergahlardaki trafik ışıklarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.