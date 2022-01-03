KKTC’de son 24 saatte yapılan 35 bin 585 test sonucunda 378’i yerel, 410 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 35 bin 585 test sonucunda 378’i yerel, 410 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını,158 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı..

32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 378 kişi ise yerel vakadır.

157 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 82 kişi Gazimağusa, 30 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

3 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 35.585

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 378

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 158

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017

Toplam Vaka Sayısı: 36.951

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.405

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3407

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3346

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5039

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4878

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105018