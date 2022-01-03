Kamyonet ile duran arabaya çarptı: 1 yaralı

171 promil alkollü sürücü 34 yaşındaki Kenan Gök kamyonetiyle yolun kenarında park halindeki araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Kenan GÖK (E-34), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RK 953 plakalı kamyon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dağyolu çemberi yakınlarında benzini bittiği için yolun solunda banket içerisinde park halinde bulunan EH 968 plakalı araca çarpıp kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan Kenan GÖK kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.