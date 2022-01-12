Güney Kıbrıs’ta okullarda “test to stay” protokolü devreye konuldu

Rum Yönetimi, Omicron varyantının yayılması ve vaka sayılarının yüzde 3 civarında seyretmesi nedeniyle bir dizi yeni tedbiri uygulamaya koydu. Okullarda tedbirler sıkılaştırıldı.

“TEST TO STAY”: Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu kararı uyarınca okullarda yüz yüze eğitimin devamını sağlamak için “test to stay” protokolü devreye konuldu. Buna göre öğrenciler okula test sonucuyla gidecek ve okulda bulundukları sürece maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edecek

Son haftalarda Covid-19 vakalarında görülen büyük artışı masaya yatıran Rum Yönetimi Hükümeti, pandemiyle mücadele kapsamında bir dizi yeni karar aldı.

Rum Yönetimi Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, Omicron varyantının Kıbrıs’ta yayıldığını ve Kıbrıs Sağlık Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Bakanlar Kurulunun son toplantısından bu yana sürekli %3`ün üzerinde seyreden pozitiflik oranına ve 28 binden fazla vaka ile hastanelerinin yoğun bir tempoda çalıştığına dikkat çeken Sağlık Bakanı, bilim adamlarının tavsiyeleri temelinde bu aşamada daha fazla koruyucu tedbirin alınmasının gerekli görüldüğünü açıkladı.

Hadjipantelas’ın açıkladığı yeni tedbirlere göre, 17 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında, okulları faaliyette tutmak ve pozitif koronavirüsü vakalarını zamanında tespit etmek amacıyla “test to stay” tedbiri İlköğretim ve Ortaöğretimde hayata geçiriliyor. Aşılanmamış kişiler, doğrulanmış yakın temas olmaları durumunda, tecrit yerine, beş günlük bir süre boyunca günlük hızlı antijen testlerinden geçirilecek.

Öte yandan 13 Ocak 2022`den itibaren, huzurevlerine ve kapalı tesislere ziyaret yasağı kaldırılıyor. Bu tesislere girişlere sadece aşı programını tamamlamış ve yedi aylık süresi geçmemiş veya hastalık belgesine sahip ve 90 günlük süresi geçmemiş kişilere izin verilecek. Ziyaretçiler ziyaret günü yapılan hızlı test sonucunu ibraz etmek zorunda olacak.

Son olarak 14 Ocak saat 05.00’ten itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti`ne seyahat edecek olanlar, 72 saatlik PCR laboratuvar testi veya son 24 saatte yapılan hızlı antijen testi sonucu ibraz edecek. Pozitif vaka durumlarında, yani adaya ziyaret etmeden önce Covid-19’a yakalananlar için, Kıbrıs Cumhuriyeti`ne seyahat etmek için pozitif sonucun elde edilmesinden itibaren en az 10 gün geçmesi gerekecek.

Kıbrıs Hükûmeti mevcut tüm tedbirlerin 31 Ocak 2022`ye kadar uzatılmasını kararlaştırdı.