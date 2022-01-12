Manavoğlu: Ülkenin HP’ye eskisinden daha çok ihtiyacı var

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkenin HP’ye eskisinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, Kanal T’de “Açık Oturum”da ülke gündemine dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

“HP SON BİR YILDA YÜKSELİŞE GEÇTİ”

Manavoğlu, 2018 yılında üçüncü parti olarak meclise giren HP’nin “ciddi anlamda olgunlaştığını ve tecrübe kazandığını” ifade ederek, belli dönemlerde belli sıkıntılar geçirip güç kayıpları yaşadıklarını son bir yılda da yükselişe geçtiklerini söyledi. Bu yükselişin meyvelerini 23 Ocak’tan sonra alacaklarına olan inancını belirten Manavoğlu, “Halkın iradesi en önemli olgudur” dedi.

“HÜKÜMETE GELEN PARTİLERİN SORUMSUZLUĞUNDA YÜRÜMEDİK”

HP’nin “siyasi istikrarsızlıkla” ilgili görüşlerini ve duruşunu da paylaşan Manavoğlu, “Mecliste bu dönemde biraz bir şey üretildiyse HP sayesinde üretildi. Diğer hükümete gelen partilerin sorumsuzluğunda yürümedik” dedi.

Manavoğlu, HP’nin “hükümet bozan bir parti olduğu” yönündeki söylemleri de değerlendirdi. HP’nin dokuz milletvekiliyle Meclis’e girmesinden sonra üç milletvekilinin partiden ayrıldığını hatırlatan Manavoğlu, “Doğaya aykırı yollarla sen beni altı kişi bırakırsan, bunun da ceremesini sen çekersin. Bu kişileri bir şekilde ikna edilip, kişi ve parti müdahalesiyle HP’den koparıldı, koparılan bu kişilerle hükümet kuruldu” ifadelerini kullandı.

“YAPICI BİR MUHALEFET ANLAYIŞIYLA DAVRANDIK”

Manavoğlu, “Hükümet milletvekillerinin ve bakanların kendi parti içerisindeki problemlerinden nisaba katılmayıp çeşitli bahane ve yalanlarla Meclis’e gelmediğini ve Meclis’in açılamadığını” savundu. HP’nin “yapıcı muhalefet anlayışıyla” davranma kararı aldığını belirten Manavoğlu, “Bulunduğumuz komitelerde örneğin Maliye Plan Bütçe Komitesinde hükümet üyeleri vaktinde gelip açmadığı için bütçe için HP nisap verdi. Muhalefette genellikle hükümeti kilitleme yolunda olundu, HP ise halkın yararına olacak işler için yapıcı bir muhalefet anlayışı ile hareket etti” diye konuştu.

“SİSTEMSİZLİĞİ SİSTEM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Meclis’te yaşanan olumsuzluklara işaret eden Manavoğlu, “HP olarak dokuz vekilin imzalayıp iç tüzük değişikliği için Meclis’e götürdüklerini, ikinci toplantıdan kurulan komitenin çöktüğünü” kaydetti. Manavoğlu, “Meclis komitesinde Anayasa değişikliğine onay veren partilerin ise zamanında çıkıp dışarda kendi kararlarının hilafına konuştuğu” örneğini verdi. Manavoğlu, “Samimi değiller, dürüst değiller. Bu ülkenin önünü açma noktasında değil de, sistemsizliği sistem yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“HP’NİN BULUNDUĞU HÜKÜMETLERDE İSTİKRAR VARDI”

“HP’nin bulunduğu hükümetlerde kopuşa kadar istikrar vardı” diyen Manavoğlu, HP’nin hükümeti bozmasıyla ilgili adımını, “İki kopuş da yozlaşmışlığın vermiş olduğu anormalliğin HP tarafından kabul edilmemesinden dolayı oldu. HP bunun artık olmaması gerektiğini gösterdi” sözleriyle anlattı.

Manavoğlu, “Sadece hükümet bozulduğu için bir istikrarsızlık olmadığını, son hükümetlerde de hiçbir istikrar olmadığını” da savundu.

“MECLİS’TEKİ BAZI SIKINTILAR İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE GİDERİLEBİLİR”

Milletvekili olan kişinin, toplum yararına bir şeyler üretme noktasında olması gerektiğini ifade eden Manavoğlu, “Bizim oraya giden vekil arkadaşlarımızın niyeti, bakanlık için yarışma, vekil olarak sonsuza dek mutlu yaşama değildir” dedi.

Bu yapıdan çıkılması için anayasal değişiklik gerektiğini belirten Manavoğlu, özellikle Meclis’teki sıkıntıların ortadan kalkması için de belli başlı iç tüzük değişiklikleri yapılabileceğini de kaydetti.

“SİYASETÇİLER OLARAK DİSİPLİNE OLMAMIZ GEREKLİDİR”

Manavoğlu, “Halkımızın siyasete güveni o kadar çok erozyona uğramış, mevkiler o kadar çok itibarsızlaştırılmıştır ki son dönemde, bu itibarın tekrardan kazanılması, halkımızın siyasete güvenini tekrardan geri getirebilmek için siyasetçiler olarak disipline olmamız gereklidir” dedi.

“Meclis’teki sıkıntıları da kamudaki sıkıntılara” benzeten Manavoğlu, Meclis’te de bir performans değerlendirmesi olması gerektiğini ifade etti.

“ÖZELLİKLE ÖZEL SEKTÖRDEN EMEKLİ OLANLAR SIKINTI ÇEKTİ”

Manavoğlu, “Ülkede esas sıkıntı adaletsizliktir” diyerek, 30 yıl yatırım yapan özel sektördeki bir kişinin asgari ücretin altında 4 bin TL gibi bir geliri olduğunu örnek verdi. Sosyal Sigortaların “olmaması gereken kötü bir noktada” olduğunu belirten Manavoğlu, pandemi döneminde prim yatırımlarında sıkıntılar çıktığını, işten çıkarmaların arttığını ve emeklileri de ödeyebilmek için istenen paraların toplanamadığını söyledi.

“Prim destekleri için gereken eksiklerin merkezi hükümet tarafından tamamlanmadığını” ifade eden Manavoğlu, “Bu defa da Sosyal Sigortaların borç almaya mahkum edildiğini” savundu. Manavoğlu, özellikle özel sektörden emekli olanların sıkıntı çektiğine dikkat çekti.

“ÖZEL SEKTÖR YALNIZ BIRAKILIRSA ERİYİP BİTER”

Asgari ücretle belirlenen rakamın; fiyatlardaki artış nedeniyle “gerekli” olduğunu, “hatta yetersiz” olduğunu ifade eden Manavoğlu, “Bu maaşı ödeyecek olan geçen yılla bu yıl arasındaki cirosu arasında bir fark olmayan veya düşüş olan esnafın da bunu nasıl ödeyeceği konusunda da düşünülmeli, onlar da desteklenmeliydi” dedi. Manavoğlu, işverene prim desteği yanında diğer desteklerin de yapılmasının önemine dikkat çekti.

“Hükümetçilik yapıyorsan maaşları ödemek marifettir. Ama sen diğer taraftan özel sektörü de dikkate almayıp da güçsüz hale getirdiğin taktirde, toplayacağın vergiyi de toplayamayacağını görmen lazım” diyen Manavoğlu, “Hükümetlerin özel sektöre sahip çıkmayıp, yalnız bırakması halinde de özel sektör eriyip bitecek. Ekonomik döngü olmaması gereken noktaya gidiyor. Tek taraflı düşünmemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKENİN HP’YE ESKİSİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR”

HP’nin pahalılığı önlemek için aldığı kararları manifestolarına eklediklerini, facebook sayfalarından ve web sitesinden okunabileceğini belirten Manavoğlu, “gerçekçi, ayakları yere basan” öneriler sunduklarını ifade etti.

Manavoğlu, seçmene de seslenerek, “Bu dönem bu ülkenin HP’ye daha çok ihtiyacı var. Öyle bir dönemdeyiz ki HP’nin önemi daha da ortaya çıktı. Ciddi anlamda bu ülkenin HP’ye ihtiyacı var. Seçmenlerimize bu ülkenin faydası için oy vermelerini tavsiye ederim. Çünkü, ülkemizin içerisinde bulunduğu noktaya, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu ülkede yaşananlara, daha sonra kurulan hükümetlere, önümüzde bizi bekleyen tehditlere ve çıkacak olan sorunlara baktığımızda bu ülkenin HP’ye ihtiyacının eskisinden çok daha fazla olduğunu görebiliriz” ifadelerinde bulundu.

“BU SEÇİMDE HP 2018’DEN DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ”

“Önümüzdeki dönem problemlerin çözümü için ve oluşabilecek tehditlere duvar çekilebilmesi için HP 2018 seçimlerinden daha fazla desteklenmeli” diyen Manavoğlu, halktan takdir görüp, 23 Ocak sonrası Meclis’e “daha güçlü” gelmeyi beklediklerini ifade ederek, “Hükümetlerde sergilemiş olduğumuz, aklıselim, çözüm üreten, yapıcı anlayışlarıyla da bu ülkeyi yönetmek için istikrarlı bir ortam yaratmayı planlıyoruz” dedi.