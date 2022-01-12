Güney Kıbrıs’a seyahat edenler için PCR ve hızlı test şartı uygulanmaya başlıyor

Rum Yönetimi bugünden itibaren Güney Kıbrıs’a seyahat edenler için PCR ve hızlı test şartını uygulamaya başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti`ne seyahat eden 12 yaş ve üzeri yolcular, aşı geçmişine bakılmaksızın, bugünden itibaren kalkıştan 72 saat öncesine kadar geçerli bir PCR laboratuvar testine veya kalkıştan 24 saat önce geçerli olan bir antijen hızlı testine tabi tutulması zorunlu olacak. Bu kural 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 05.00`te yürürlüğe girecek.

Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, Kıbrıs`a seyahat eden kişilerin negatif moleküler test ibraz etmesine ilişkin Cumhuriyetin sınır kapılarında geçerli olan tedbir değişikliğiyle ilgili Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanlığı`nın önerisini onayladı.

Rum Yönetimi Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren saat 05.00`ten itibaren geçerli olmak üzere, 12 yaş ve üzeri ve aşı geçmişine bakılmaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti`ne seyahat etmek isteyen yolcular aşağıdaki tanı testlerinden birini yapma seçeneğine sahip olacak: Kalkıştan 72 saat öncesine kadar geçerli RT-PCR laboratuvar testi veya kalkıştan 24 saat önce geçerli olan bir antijen hızlı testi.

İlgili açıklamada Cumhuriyet havalimanlarına girişte PCR testi yapma zorunluluğunun aşı geçmişine bakılmaksızın 12 yaş ve üzeri tüm yolcular için geçerli olmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor.

Buna ek olarak, COVID-19`a karşı kabul edilebilir bir aşının güçlendirici / 3. dozunu alan yolcular hariç, 12 yaş ve üzeri tüm yolcular, varışlarından 72 saat sonra hızlı bir antijen testinden geçmekle mükellef.

Son olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti`ne seyahat eden tüm kişiler için “Cyprus Flight Pass”ın kalkıştan önce doldurulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.