Güney Kıbrıs’ta kadın atletlere cinsel taciz iddiası

Güney Kıbrıs’ta kadın atlet Sofia Bekatoru Yelken Federasyonu yetkilisi tarafından cinsel tacize uğradığını açıkladı

Sofia Bekatoru isimli atletin Yunanistan Yelken Federasyonu yetkilisi tarafından cinsel tacize uğradığını açıklamasının ardından Yunanistan’dan ve Güney Kıbrıs’tan çeşitli spor dallarından atletler de benzer şikayetlerini dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Yunanistan’da olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da Rum Atletizm Federasyonu’na (KOA) bağlı çeşitli atletlerin, antrenörleri ve diğer yetkililerin cinsel şiddetine maruz kaldıklarına dair açıklamalarına yer verdi.

AKEL açıklama yayımlayarak, mağdurların meseleyi polise intikal ettirmeme kararlarına rağmen yetkili organların konuyu araştırması ve atletizm alanındaki mevcut durumun ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.