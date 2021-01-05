Güney Kıbrıs’ta güvenlik ve savunma eğitimi merkezinin temeli atıldı

Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan anlaşma gereği, Güney Kıbrıs’ta kurulacak olan CYCLOPS ((Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security) güvenlik ve savunma eğitimi merkezinin temel atma töreninin dün yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, temel atma törenine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf’un katıldığını ve törende yapılan konuşmalarda, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki güçlü ilişkiler ile Washington’un Doğu Akdeniz’de oynadığı rolden söz edildiğini yazdı.

Gazete, merkezin inşaat çalışmalarının Şubat ayında başlayacağını ve yaklaşık 5 milyon dolara mal olacağını kaydederken, masrafların ABD Hükümeti tarafından karşılanacağını; arazinin ise Rum Yönetimi tarafından tahsis edildiğini belirtti.

Habere göre Wolf, Rum Yönetimi’ne iş birliği için teşekkürlerini sunarken, mülkiyeti Rum Yönetimi’ne ait olacak CYCLOPS’un, uluslararası ortaklara bu özel tesiste eğitim görme olanağı sunacağını söyledi.

Wolf, bu merkezde uzmanların, sınır güvenliği, gümrük ve ihracat kontrolleri, liman ve deniz güvenliği ve siber güvenlik konularında son teknoloji ekipmanlarla eğitim alacaklarını belirterek, bu eğitim platformlarının Akdeniz, Orta Doğu ve diğer yerlerdeki ortak ülkelerle yakın ilişki içinde çalışan bir merkez görevi göreceğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in ise, dünkü törenin son yıllarda Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili işbirliğinin genişleyerek doruğa ulaşma noktasını teşkil ettiğini söylediğini ve yeni yılın başlangıcıyla gelen bu fırsatın, yıl içerisindeki diğer gelişmelere ivme kazandırması umudunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, CYCLOPS gibi bir eğitim merkezinin inşasının hem Kıbrıs, hem de geniş bölgeye hizmet edeceğini ve ABD ile işbirliğine katkıda bulunacağını; bunun önemli bir gelişme olduğunu ve çeşitli yönlerde bir dönüm noktası olduğunu söyleyebileceğini kaydetti.