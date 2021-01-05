Dünya Yemenli çocuklara seyirci

Yemen’de bitmek bilmeyen çatışmalar, açlık, yokluk ve şimdi de corona virüs… Yemen’de insani kriz giderek derinleşiyor. Bu krizden en çok etkilenenlerse çocuklar… Yemenli çocuklar, dünyanın gözü önünde açlıktan ölmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan’ın Mart 2015’ten beri devam eden Yemen saldırısının sonucu hayatta kalma savaşından kurtulan 7 yaşındaki Faid Samim Sanaa’daki bir hastanede yatakta kıvrılmış halde yatıyor. Beyin felci ve yetersiz beslenme nedeniyle yeni bir hayat mücadelesi veren çocuk 7 kilogram ağırlığında.

Yemen’de Sanaa’da bulunan Al-Sabeen Hastanesi’nde görevli yetkili doktor Rageh Muhammed, Faid Samim’in hastaneye geldiği zaman neredeyse ölmek üzere olduğunu söyledi. Beyin felci ve şiddetli yetersiz beslenmeden mustarip olan çocuk için doktor ‘Şükürler olsun ki gerekli olanı yaptık ve iyileşme göstermeye başladı’ ifadesini kullandı.

Reuters’in haberinde, sadece 7 kilogramın biraz üzerinde ağırlığı olan Faid Samim’in kırılgan gövdesinin, hastanedeki bir battaniyenin neredeyse dörtte birini kaplayacak ölçüde olduğu belirtildi.

Yetersiz beslenme vakaları artıyor

Ailesi kontrol noktalarından ve hasar görmüş yollardan geçerek Sanaa’nın 170 km kuzeyindeki Al-Jawf’tan hastaneye çocuklarını getirmeyi başardı. Faid’in ilaçlarını veya tedavisini karşılayamayan ailenin, tedavi için bağışlara güvendiği belirtildi.

Doktor Muhammed, ülkede yetersiz beslenme vakalarının arttığını ve yoksul ebeveynlerin çocuklarının tedavi edilmesi için yabancıların nezaketine veya uluslararası yardıma güvenmek zorunda kaldığını söyledi.