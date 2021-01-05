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Bolivya yarım saatte sele teslim oldu

5 Ocak 2021
Bolivya'da sel



Bolivya’da başkent Sucre’de yarım saatlik aşırı yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle en az dört kişi hayatını kaybederken, maddi hasar meydana geldi.







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5 Ocak 2021


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