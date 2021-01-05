Bolivya yarım saatte sele teslim oldu

Bolivya'da ba\u015fkent Sucre'de yar\u0131m saatlik a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015f sele neden oldu. Sel nedeniyle en az d\u00f6rt ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, maddi hasar meydana geldi.\r\n\r\n\r\nBolivya'da ba\u015fkent Sucre sele teslim oldu.\r\n\r\nYerel bas\u0131n\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re yar\u0131m saat s\u00fcren a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan \u00fclkede sel bask\u0131nlar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNehre d\u00f6nen caddelerde olu\u015fan manzara \u00e7evredekilerin cep telefonu kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOtomobiller ve sokak tezgahlar\u0131 suyla birlikte s\u00fcr\u00fcklendi. Yar\u0131m saat s\u00fcren f\u0131rt\u0131na ve dolunun ard\u0131ndan \u00e7evrede b\u00fcy\u00fck hasar olu\u015ftu. Ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131lan 4 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBolivya anayasas\u0131na g\u00f6re \u00fclkenin ba\u015fkenti Sucre ancak \u00fclke y\u00f6netimini sa\u011flayan Bakanlar Kurulu, La Paz'da bulunuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n