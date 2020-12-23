Güney Kıbrıs’ta göçmen kaçakçılığından 2 Türk tutuklandı

Philenews’in haberine göre, Sahil Güvenlik Çarşamba günü erken saatlerde Tylliria açıklarında iki Türk vatandaşını yasadışı göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak tutukladı.

Kato Pyrgos’ta 12 Suriyelinin bırakıldığı bota el koyan Rum Polisi olayla ilgili iki Türk’ü tutukladı.

Göçmenler ise, götürüldükleri Limnitis polis merkezinde sağlık ve diğer prosedürler tamamlandıktan kısa bir süre sonra bir kabul merkezine nakledildi. Rum polisi 12 Suriyelinin beşinin erkek, üçünün kadın ve dört çocuktan da birinin yeni doğmuş bebek olduğunu açıkladı.