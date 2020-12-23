Can Dündar’a 27 yıl 6 ay hapis cezası

Türkiye’de MİT tırları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar’a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

MİT Tırları davasında yargılanan Can Dündar’a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi.

MİT TIR’ları davasında yargılanan Can Dünar’ın avukatları son oturuma katılmama kararı almıştı. Duruşmanın avukatları, “14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz” demişti.