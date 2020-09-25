Güney Kıbrıs’ta dolu ve yağmur etkili oldu

Güney Kıbrıs’ta bugün dolu ve yağmur birçok bölgede etkili oldu.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve dolu bazı bölgelerde etkili oldu.

Rum Meteoroloji Dairesi’nin öğleden sonra tahminine göre, gelişecek bulutların, özellikle dağlarda, iç kesimlerde, kuzeydoğuda veya doğu kıyılarında yağmur veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.