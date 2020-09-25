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Güney Kıbrıs’ta dolu ve yağmur etkili oldu
Güney Kıbrıs’ta bugün dolu ve yağmur birçok bölgede etkili oldu.
Bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve dolu bazı bölgelerde etkili oldu.
Rum Meteoroloji Dairesi’nin öğleden sonra tahminine göre, gelişecek bulutların, özellikle dağlarda, iç kesimlerde, kuzeydoğuda veya doğu kıyılarında yağmur veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Polis uyardı
Lefkoşa Larnaka yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli yağan yağömur Lefkoşa-Larnaka yolu Kosi mevkiinde yol üzerinde su birikintileri oluşmasına neden oldu.
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