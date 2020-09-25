Mayın bularak hayat kurtaran sıçan Magawa’ya altın madalya

Kara mayınlarını bulmak için eğitilen, karayeri boyunca 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat bulan ve birçok insanı ölüm ve yaralanmaktan kurtaran ‘Magawa’ isimli dev keseli sıçan, altın madalyaya layık görüldü.

İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri (PDSA) ‘Kamboçya’da ölümcül mayınların yerini belirliyor olması ve hayat kurtaran görev aşkı’ nedeniyle ‘Magawa’ adındaki sıçana altın madalya verdi.

‘Hayvan cesareti ya da görev aşkı için’ yazısının yazıldığı madalya şimdiye kadar 30 hayvana verildi. Ancak Magawa, PDSA’nın altın madalyasına layık görülen ilk sıçan oldu.

39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat buldu

Tanzanya merkezli Belçika hayır kuruluşu Apopo tarafından eğitilen 7 yaşındaki sıçan çalışma hayatında 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat buldu.

Emekliliğine az kalan Magawa, sabahları sadece yarım saat çalışıyor.

1990 yılından beri hayvanları kara mayın ve verem vakalarını tespit etmek için eğiten Apopo, yaklaşık 1 yıllık eğitimin sonunda hayvanlara sertifika veriyor.

Apopo Başkanı Christophe Cox, “Bu madalyayı almak gerçekten bizim için bir onur. Ancak Kamboçya halkı ve mayınlardan musdarip insanlar için de büyük bir madalya” ifadelerini kullandı.

69 bin kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 25 bin kişi de uzuvlarını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi olan Kamboçya’da altı milyona kadar mayının olduğu tahmin ediliyor. Birçoğu 70’li ve 80’li yıllarda çıkan iç savaş döneminde döşenen mayınlar yüzünden 69 bin kişinin yaşamını yitirdi, yaklaşık 25 bin kişinin de uzuvlarını kaybetti.

‘Çalışması direkt insanların hayatını etkiliyor’

PDSA genel müdürü Jan McLoughlin, “Magawa’nın çalışmaları direkt olarak kara mayınlardan etkilenen erkeklerin, kadınların ve çocukların hayatını kurtarıyor ve değiştiriyor. Bulduğu her mayın, yerel halkın yaralanma ve ölme riskini azaltıyor” dedi.

Magawa, 1.2 kg ağırlığı ve 70 cm uzunluğuyla diğer sıçanlara göre büyük olsa da mayınların patlamasını tetikleyecek kadar ağır değil.

İnsanlara göre çok daha hızlılar

Sıçanlar mayının içinde bulunan kimyasal maddeleri tespit etmek için eğitildiğinden dolayı hurda olarak bulunan metal parçalarını görmezden gelip mayınları daha hızlı bir şekilde bulabiliyor. Mayınları bulduklarında da insan meslektaşlarını uyarmak için üstünü kazmaya başlıyorlar.

Magawa’nın bir tenis kortunu 20 dakika içinde tarayabileceği belirtilirken, bir insanın bu görevi metal detektörle yapması bir gün ila 4 gün arasında sürebileceği ifade ediliyor.