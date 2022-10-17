Güney Kıbrıs’ta devlet binalarında yeşil enerjiye geçiş

Rum yönetimi, Avrupa Birliği’nin “Kurtarma ve Mukavemet Mekanizmasından” 2021-2026 döneminde 1,2 milyar Euro’luk ödenek kullanarak, devlet binalarına yeşil enerjiye geçiş planının ilk adımı olarak Lefkoşa Genel Hastanesi’ne güneş enerjisi sistemi kuruyor.

Alithia, Lefkoşa Genel Hastanesi’ne güneş enerjisi sistemini kurulması için yeşil ışık yakıldığını ve 1 milyon 300 bin Euro’luk kurulumun 2023 başlarında gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi “Kurtarma ve Mukavemet Planı” kapsamında, AB’nin ilgili mekanizmasından 1,2 milyar Euro’luk kaynakla 405 okul (7,3 milyon Euro), 8 su arıtma tesisi (1,8 milyon Euro), Lefkoşa Genel Hastanesi (1,3 milyon Euro) ve itfaiye teşkilatına ait 17 tesis (1,1 milyon Euro) ve RMMO kışlalarında (yaklaşık 19 milyon Euro) yeşil enerjiye geçiş sağlayacak.