KTOEÖS tüm okullarda greve giderek, Meclis ve Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tüm orta dereceli okullarda greve giderek, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrının protesto edildiği” eylemde, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi de talep edildi.

10.00-13.05 saatleri arasında grev uygulayan sendika, Lefkoşa ve çevre okullarındaki öğretmenlerle ilk olarak sendikadan Meclis’e ardından da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.

Eğitim Bakanlığı kapısına siyah çelenk asılan eylemde, hem Meclis’e hem de bakanlığa kol faaliyetleri kapsamında okullarda çıkartılan dergiler de bırakıldı.

“Öğretmen Düşmanı Bakan İstemiyoruz”, “Öğretmen Boyun Eğmez” ve “Topluma ve Öğretmene Yapılan Saldırılar Karşısında Susmayacağız” yazılı pankartlar taşıyan eylemcilere, müzik aletleri eşliğinde tempo tutuldu. Bakan Çavuşoğlu’nu istifaya çağıran eylemciler, “Öğretmen Ücretli Köle Değildir”, Direne Direne Kazanacağız”, “Öğretmen Burada Bakan Nerede,” “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Bu Yasa Gidecek, Ya da Hükümet” sloganları attı.

-Elmalı: “Eğitim Bakanı öğretmenlerle ilgili söylemlerinde üç defa düşünmeli”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Meclis önündeki konuşmasına, yağmura rağmen eylemde olan öğretmenlere teşekkür ederek başladı.

Öğretmenin toplum önünde itibarsızlaşması için çaba gösterildiğini ve her fırsatta “öğretmen çalışmıyor, işini yapmıyor” gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’na, Meclis önünde toplanan öğretmenin cevap verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

“Bakan Çavuşoğlu’nun Meclis kürsüsünden kamuoyunu yanıltacak bilgi verdiğini” iddia eden Elmalı, bir Eğitim Bakanı’nın öğretmeniyle ilgili söylemlerde bulunurken üç defa düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Öğretmenlerin yıllarca “kol faaliyeti denkliği” almasına rağmen hiçbir şey yapmadığının söylendiğini dile getiren KTOEÖS Başkanı Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun okullarda yapılanlardan haberdar olmadığını ileri sürdü. Okullarda çıkartılan ve içerisinde yapılan aktivitelerin yer aldığı dergileri getirdiklerini ifade eden Elmalı, bu dergileri Meclis’te bulunan diğer vekillerin, özellikle UBP’li vekillerin incelemesini istedi.

“Öğretmen boyun eğmez, ders verir Sayın Bakan… Siz de gereken dersi alacaksınız” diyen Elmalı, öğretmenlerin yıllarca karşılık beklemeden, mesai saati gözetmeksizin her türlü faaliyeti sürdürdüğünü kaydetti.

“Tarihte ilk kez bir Eğitim Bakanının bu derece öğretmen itibarını düşürecek konuşmalar yapmayı kendine hak gördüğünü” iddia eden Ozan Elmalı, “Bu hakkınız yoktur. Öğretmen sizi affetmeyecek” diye konuştu.

“Öğretmenle yüzleşmekten ve sendikayla aynı masaya oturup, Öğretmenler Yasası’nı görüşmekten korkan bir bakan olduğunu” ileri süren Elmalı, yasanın değiştirilmesi direktifi alındığını iddia etti. Elmalı, yasanın ivediliği alındığını ve oldubittiye getirilmeye çalışıldığını savundu.

Okulların yıkılmak üzere olduğunu, 40-45 kişilik sınıflarda ders yapıldığını, Türkçe-İngilizce bilmeyen öğrenci sayısının bini bulduğunu ifade eden Ozan Elmalı, bunlarla ilgili tek bir cümle sarf edilmediğini kaydetti.

Sadece “öğretmenler çalışmıyor” mesajının verilmeye çalışıldığını kaydeden Elmalı, “Bu nasıl anlayıştır? Bu hangi kinin, öfkenin sonucudur? Hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başbakan ve Bakanlar Kurulu’na da seslenen Elmalı, “Eğitimin öznesi öğretmendir. Bunu bilmeyen bir Bakanın o koltukta oturmaya hakkı yoktur… Bir an önce gereğini yapın” dedi. Bugünkü eylemin bir başlangıç olduğunu dile getiren Elmalı, uzlaşı sağlanana dek eylemlerinin devam edeceğini belirtti.

Elmalı’nın Meclis önündeki konuşması sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti. Elmalı, hazırlanan dergilerden birini Erhürman’a takdim etti.

-Erhürman: “Bilsinler ki bizim sesimizi asla kısamazlar”

CTP Genel Başkanı Erhürman yaptığı açıklamada, mesleğin onurunu korumak için yağmur, çamur demeden Meclis önüne gelen öğretmenlere “hoş geldiniz” dedi.

Erhürman, “Bırakın katılımcı demokrasiyi, demokrasinin d’sinin ne anlama geldiğini anlamak dahi istemeyen, ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle hareket etmekten bir türlü vazgeçmeyen, kendine hükümet diyen ama hükümet olmadığını hepimizin bildiği bir yapı var ve bu yapıya karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Her konuda sergilenen tutumun öğretmenlerle ilgili yasa değişiklikleri konusunda da sergilenmeye devam edildiğini savunan Erhürman, “Bildiğimizi okuruz” zihniyetiyle hareket edildiğini ileri sürdü.

Diyaloğa girilse anomalilerin yaratılmayacağını ifade eden Tufan Erhürman, derdin, doğrusunu yapmak, eğitimin öğretimin olması gerektiği gibi devam etmesi olmadığını belirtti. Erhürman, “‘Bildiğimizi yapacağız ve bu memlekette artık kimsenin sesi çıkamayacak’ demeye çalışıyorlar. Bilsinler ki bizim sesimizi asla kısamazlar, öğretmenin sesini asla kısamazlar” şeklinde konuştu.

Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan birtakım algılar olduğunu dile getiren Erhürman, öğretmenin 3 kuruşun, 5 kuruşun hesabı için değil, öğretmenin meslek onurunu, demokrasiyi korumak için burada olduğunu ve mücadelenin ortak olduğunu söyledi.

-Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk

Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis kapısı üzerine dergiler bırakıldı ve eylemciler Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.

KTOEÖS Başkanı Elmalı bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Öğretmenler Yasası geri çekilip, sendika görüşmeye ve çalışma yapmaya çağrılana kadar kavganın büyüyerek, süreceğini kaydetti.

Daha sonra KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soyer hazırlanan basın açıklamasını okudu. Bakan Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunulan açıklamada, “Öğretmenler Yasası’na ivedilik istenerek amacın, diyalog yoluyla çözüm üretmek değil, çatışma yaratarak, öğretmen haklarını budamak olduğu” ileri sürüldü. Açıklamada, sendikanın, bugünden itibaren her türlü eylem ve grev kararı ürettiği de hatırlatıldı.

Açıklamanın ardından bakanlık kapısına siyah çelenk asıldı. Okullarda hazırlanan dergiler ise bakanlığa bırakıldı. Bakanlık önüne okullarda yapılan faaliyetlerin fotoğrafları da sıralandı.

KTOEÖS Başkanı Elmalı, eylemin ardından sendikadan 5 temsilcinin, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Meclis’e çağrıldığını açıkladı ve eylem sona erdi.