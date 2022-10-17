Meclis Genel Kurulu yeniden toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu aranın ardından yeniden toplandı.

Verilen aranın ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yeniden toplanan Meclis oturumunda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aradan önce yaptığı konuşmadan ötürü Töre’yi en sert şekilde kınadığını söyledi.

Bunları “provakatörlük” olarak niteleyen Erhürman, “CTP olarak kendisini bundan men ederim, tepkimiz sandığından daha büyük olur” dedi.

CTP’yi “Atatürk ve Dr. Küçük, Denktaş karşıtı” olarak göstermesini eleştiren Erhürman, Atatürk’ün, Meclis hükümeti sistemini kuran, cepheye giderken Meclis’ten yetki alıp giden ve dönünce hesap veren kişi olduğunu hatırlattı.

Töre’yi “Meclis ile ilgili kararları kafanıza göre alamazsınız, kararlar mecliste alınır, sadece bizi değil UBP’lileri de yok sayıyor” diye eleştiren Erhürman, “UBP milletvekilleri ile AB’de lobi çalışmaları yaparken, bu yazı bilgimize gelse ne diyeceğiz” dedi, Erhürman, Töre’ye “CTP ile ilgili Atatürk, Dr. Küçük ve Denktaş üzerinden konuşurken üç değil, otuz üç defa düşünsün bizim hakkımızda konuşmaya cürret etmesin” uyarısında bulunduğunu söyledi.

-Çavuşoğlu

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, öğretmenlerin ürettiği dergilere teşekkür etti, bunu selamladı, derginin üretilmesinde ne kadar özveri gösterildiğini bildiğini söyledi. Çavuşoğlu, öğretmenlerin yaptığı çalışmaları iyi bildiğini, öğretmenleri desteklemeye devam edeceklerini ancak kurnaz tavırlarla yapılan eylemler ve söylemlere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Eğitim kaybı olmaması için bakanlık olarak çok çalıştıklarını, özveri gösterdiklerini ancak bir çok konunun doğru olmadığını, yasa tasarısı ile ilgili söylenenlerin de doğru olmadığını ve sendikayla görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmediğini ifade eden Çavuşoğlu, hakkındaki iddiaları kınadı, bu yöndeki konuşanları men ettiğini belirtti.

“Öğretmen düşmanı” değil, ülkedeki tüm kesimlerin yanında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, eğitim ve ülke sevdalısı olduklarına işaret ederek, tüm bu iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, öğretmenler yasasında yapılmak istenen değişikliklerden örnekler verdi ve hizmet içi eğitimi zorunlu kıldıklarını kaydetti.

Madde madde yasada istenen değişikliklerinden örnekler veren ve istatistikleri paylaşan Çavuşoğlu, bunlardan ötürü “öğretmen düşmanı” olarak lanse edildiğini dile getirdi. Devam konusunda da eğitim kayıpları açısından sıkı denetim yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, şu an aylık yapılan denetimleri haftalık yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, bunları düzenlemek için çalıştıklarını, eğitim kayıplarını kağıda dökmeye başladıklarını ve rakamları görmeden geleceğe yön veremeyeceklerini kaydetti. Sendika ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu, “öğretmen düşmanı” olmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, tek amaçlarının eğitimi, öğretmenleri, çocukları, toplumu geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

Sendikanın da kendi öz eleştirisini yapması gerektiğini, komitelerde öğretmenlerin yararına çalışma yapabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, sandıktan halktan aldığı yetki sürdüğü sürece halk yararına kimseye kin duymadan çalışmaya devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, öğretmenleri her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, örneğin AÖA hakkında bir çok iddianın ortaya atıldığını ancak öğrenci alımıyla bu iddiaların mum gibi söndüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, kimsenin Nazım Çavuşoğlu’nu “öğretmen düşmanı” olarak nitelendirme haddi olmadığını da vurguladı.

Hademe konusunun da hükümetin gündeminde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yaşanan hukuki sürece değindi. Bu konuda ortak akılla hükümetin adım atması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili değil, diğer bakanlıklarla da ilgili bir konu olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, öğretmenleri KHK sınavına göre aldıklarını, geçici öğretmen alımında dışarıdan siyasi tercihlerle alım yapılmadığını, baskı görmesine rağmen bunu yapmadığını belirtti. Çavuşoğlu, gelecek sene ilkokullarda da diğer alanlar gibi geçici öğretmenlerin sıralama sınavına göre alınacağını kaydetti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, hademe konusunun yıllardır sürdüğünü, bakanlık ve hükümet olarak bu konuda gerekli adımları atacaklarını belirtti.