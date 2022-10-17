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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ‘kamikaze drone’larla saldırı

17 Ekim 2022
kamikaze drone






Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtildi.



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17 Ekim 2022






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