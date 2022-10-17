Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ‘kamikaze drone’larla saldırı

Rus g\u00fc\u00e7lerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'e d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131lar nedeniyle \u015fehirde iki ayr\u0131 patlama meydana geldi\u011fi bildirildi.\u00a0Ukrayna Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kiev\u2019in \u2018kamikaze drone\u2019larla vuruldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKiev'in Belediye Ba\u015fkan\u0131 Vitaly Kli\u00e7ko sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ba\u015fkentin \u015eev\u00e7enski b\u00f6lgesinde iki ayr\u0131 patlama ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nKiev B\u00f6lgesel Askeri \u0130daresi Ba\u015fkan\u0131 Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlar\u0131n\u0131 dikkate almalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nUkrayna\u00a0Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kiev\u2019in \u2018kamikaze drone\u2019larla vuruldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nRus g\u00fc\u00e7leri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenlemi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n