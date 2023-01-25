Güney Kıbrıs’ta covid-19 ve grip nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 1 Aralık-19 Ocak döneminde toplam 35 kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlerden 30’unun yaşlı olduğunu, 6’sının ise covid-19 nedeniyle değil gripten öldüğünü bildirdi.

Fileleftheros “Grip de Öldürüyor” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanlığı’nın resmî verilerine dayanarak sözü edilen dönemde 6 kişinin de gripten öldüğünü, ölenlerden 4’ünün yaşlı olduğunu yazdı.

19 Ocak’a kadar koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların yüzde 37’sini yaşlıların oluşturduğuna dikkat çekilen haberde koronavirüsten sonra gribin de yaşlı nüfus arasında ölüm saçtığının saptanmasıyla teyakkuza geçen Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Yardım Müsteşarlığı’nın, koronavirüs zamanında uygulanan toplu aşılama prosedürünün aynısını grip için yaşlı bakım evlerinde de uygulamayı düşündüğü kaydedildi.

Politis ise “Virüsler Yine Makarios’u Doldurdu” başlıklı haberinde son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını, son 24 saat içerisinde de Makarios (çocuk) Hastanesi koğuşlarının dolduğunu, yeni başvuruların Larnaka Genel Hastanesine yönlendirildiğini bildirdi.