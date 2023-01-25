Petridis açıkladı: Silahlanmaya 3 yılda 500 milyon Euro

İHA’lar, İHA önleyiciler, saldırı helikopterleri, tanksavar füze sistemleri, ileri savunma hattını gözetleme sistemi…

Güney Kıbrıs, Rum Millî Muhafız Ordusu’na (RMMO) silah alımı için 2021-2023 döneminde, 500 milyon Euro ile son 20 yılın en büyük harcama bütçesini ayırıyor.

Politis ve diğer gazeteler Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in 2,5 yıllık bakanlığı dönemindeki icraatlarını anlattığı basın toplantısındaki açıklamalarına yer verdi.

Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde silah sistemi alımları için ayrılan ödeneklerin 2020’ye kadar 100 milyon Euro’yu aşmadığını ancak özellikle 2023’te Savunma 170 milyon Euro ödenek ayrıldığını, bu ödeneğin 2022’de 165 milyon, 2021’de 145 milyon Euro olduğunu yazdı, “kısacası, silahlanma programları için harcamalar 2020-2023 döneminde 500 milyon Euro’ya dayanacak” ifadesini kullandı.

Habere göre, yapılmakta olan yeni sözleşmelerin insansız hava araçları (İHA) ve “anti-drone” (insansız hava araçlarını önleme) sistemleri, modern hava savunma sistemleri, tanksavar füze sistemleri, Airbus Helicopters şirketinin 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopterleri – 6 adet daha alma hakkıyla birlikte- alımını içeriyor. Yeni Fransız helikopterlerinin teslim alınmasıyla birlikte Rus yapımı Mi-35 tipi Rus helikopterleri, imzaladığı satış anlaşması uyarınca Sırbistan’a verilecek. Rum Savunma Bakanlığı Fransız helikopterleri alımı için geçen haziran ayında 140 milyon Euro’luk anlaşma imzalamıştı.

Gazete seferîlerin, seferberlik çağrılarına uymaması sorununu gidermek maksadıyla ceza sisteminin hayata geçirilmesinden sonra 11 bin 710 seferinin birliklerine katıldığını, 4 bin 561 seferinin ise yurtdışında çalıştığını veya öğrenci olduğuna dair muteber kanıt sunduğunu belirtti, asker kaçaklarının da yine uygulanan ceza önlemleri ile yüzde 1,8’e gerilediğini ekledi.

-“Deniz üssünün planlamasında otonom ilerliyoruz, hava üssünü çeşitli ülkeler kullanıyor”

Haravgi’ye göre Petridis’e Türkiye’nin KKTC’de deniz üssü projesi hatırlatılarak RMMO’nun Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün yükseltilmesi konusu ile Yunanistan ile ortak savunma sahası doktrininin yeniden oluşturulmasının ne aşamada olduğu sorusu yöneltildi.

Rum Bakan “Yunanistan ile halen mükemmel bir işbirliğimiz var. Bizi ilgilendiren, pratikte ne olabileceğidir. Fransa ile istisnai bir işbirliğimiz var. Mari’deki deniz üssünün planlamasında otonom ilerliyoruz. Kıbrıs MEB’inde olup bitenler de dikkate alındığında bu, yeni hükümetle hayata geçirilecek ilk proje olduğu görüşündeyim” dedi.

Petridis’e Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün müttefik ülkeler tarafından kullanılmaya başlanıp başlanmadığı sorusuna karşılık da “pistinde bir iyileştirme yapılacak ama halihazırda çeşitli ülkeler tarafından kullanılıyor” ifadesini kullandı.

-“Savunma zırhını güçlendirme stratejisinin 6 bacağı”

Fileleftheros’a göre Petridis “savunma zırhını” güçlendirmek için uyguladıkları stratejinin şu 6 ana bacaktan oluştuğunu söyledi:

“Başka devletlerle savunma işbirliği ilişkilerini güçlendirme, RMMO’nun harekât kabiliyetini güçlendirme, inovatif ve erformist faaliyetler uygulama, “Kıbrıs Ordusu” ve RMMO’nun tabi olduğu yasal çerçeveyi iyileştirme, mali kaynakları verimli kullanma ve çevre ve enerji politikaları uygulamak.”

-İtalya ziyaretinin maksadı….

Petridis dışa dönük savunma politikası ve bölgesel işbirliklerinin ileri götürülmesi konusunda ana hedeflerinin, “Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve istikrar şartlarının yaratılması çabalarında özlü bir rol oynamak” olduğunu savundu. Kısa süre önce gerçekleştirdiği İtalya ziyaretindeki ana hedefinin de AB açısından “ilgi odağı” olarak öne çıkarmak istedikleri Doğu Akdeniz’de donanmasının sıklıkla gösterdiği varlığını daimi hale dönüştürmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

ABD ile ilişkilere değinirken, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun tamamen kaldırıldığına, International Traffic in Arms Regulations (ITAR) tüzüğünün değiştirildiğine, ortak eğitim ve tatbikatlara, International Military Education and Draining’in (IMET) hayata geçirildiğine ve ikili Hizmet Sağlama ve Ordonat (ACSA) anlaşması imzalandığına vurgu yaptı.

-“Sessiz sedasız uyguladık”

Stratejinin ikinci bacağını oluşturan RMMO’nun harekât kabiliyetinin yükseltilmesi bacağının birinci ekseninin, ileri teknoloji ürünü imkânlar edinilmesiyle birlikte mevcut silah sistemleri olanaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğunu anlatan Petridis şunları söyledi:

“Devletlerin, akıllı güç edinmeye odaklandığını dikkate alarak orta vadeli silahlanma programını sessiz sedasız uyguladık. Ulusal hedefimiz, modern hava savunma sistemini uygulamak olmaya devam ediyor. Buna ek olarak istihbarat toplama olanaklarının yükseltilmesi ilerliyor, ileri savunma hattını gözetleme sistemi devam ediyor. Hibrit tehditleri göğüsleme programı, sahil gözetleme sistemi ve Mi-35’lerin yerine yeni helikopter alımı ilerliyor.

Altyapıların iyileştirilmesine devam ediliyor. İkinci bacağın üçüncü eksenini personelle ilgili konuların yönetilmesi oluşturuyor. Dördüncü eksen Milli Muhafız Ordusu’nun harekât kabiliyetinin, devletin geriye kalan ‘Millî Güç Paydaşları ile işbirliğidir ile güçlendirilmesidir.”

RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis de RMMO ile Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’nun hazırlık durumu ve harekât kabiliyetinin sürekli yükseltilmesi, gelişimi ve modernizasyonu için birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Habere göre Zervakis “2023’teki Milli Muhafız Ordusu 2020’deki gibi değil, önümüzdeki yıllarda gelişimimiz, ülke siyasi ve stratejik taleplerinin uygulanmasında muteber bir imkân olmaya devam etmemiz için çok iyi planlamalar yapıldı” dedi.